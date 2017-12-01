В Україні розпочинає роботу медіа-платформа для журналістів, яка змінить ринок ЗМІ і PR

ЗМІ стануть до 30 разів швидше

На сьогодні в Україні налічується близько 700 державних видань, більше 100 телеканалів і всього понад 40 000 зареєстрованих ЗМІ, серед яких «живими» можна вважати до 10 000. За останні 10 років частка друкованих видань скоротилася, а на їх місце прийшли онлайн-ЗМІ. ЗМІ сьогодні змушені боротися за оперативність з соціальними мережами і месенджера. Вчорашні читачі більше довіряють стрічці новин в соціальних мережах, постам «від друзів», а ЗМІ змушені конкурувати за ексклюзивний контент і першість на новинному ринку. При цьому платна підписка на доступ до ЗМІ, як у багатьох західних проектах, не поширена. Тому видання різними способами борються за трафік, від якого, у кінцевому рахунку, залежать продажу реклами. А інструментів, покликаних полегшити роботу журналістів, до теперішнього моменту не було.

«В середньому журналіст великого медіа повинен писати близько 3-4 новинних матеріалів у день. А 70% робочого часу витрачається на пошук фактури і її узгодження, - розповідають творці нової платформи для ЗМІ та експертів Deadline.com.ua. – За6 місяців ми створили майданчик, яка об'єднає ЗМІ та експертів. Для ЗМІ це доступ до тисяч різних експертів і приплив свіжих думок. Для експертів – можливість потрапити в статтю або ефір, минаючи відділ реклами. Просто за свою професійну думку і оперативність».

Це підтверджують і експерти PR-агентств України. В PR-агентстві Mainstream відзначають, що зберігається тенденція «фаст-фуд» журналістики в гонитві за трафіком ніхто не шукає думка декількох джерел.

«Відчувається брак бізнес-орієнтованих видань. Занадто багато уваги присвячується політичних тем, а ось про те, як бізнес може впливати на ситуацію в країні, розвивати економіку – пишуть одиниці. Не тому, що нецікаво для цільової аудиторії, а в багатьох випадках тому, - що колись якісно писати на вдумливі теми, перевірити і розібратися в деталях, заглибитися», - говорить Наталія Дадівєріна, директор агентства PLEON Talan.

Deadline ж стане сучасним сервісом з колл-центром для підтримки користувачів, просуванням термінових запитів від ЗМІ з метою швидше отримати якісні відповіді, внутрішньому чатом для прямого спілкування ньюсмейкерів і журналістів. Експертів можна буде знайти не лише в галузі, але і по місту і навіть за ступенем активності та успішності на платформі.

«Ми виключаємо офіціоз і непотрібну роботу в пошуку фактури для ЗМІ. Експерти самі будуть боротися за те, щоб надати кращий відповідь», - коментують творці ресурсу.

Творці Deadline запрошують журналістів абсолютно будь-яких ЗМІ, а також відомих блогерів, яким потрібні експерти для колаборації долучитися до проекту 20 грудня 2017 і створювати свої нові матеріали до 30 разів швидше абсолютно безкоштовно.

Легкий доступ до топ-ЗМІ

Для експертів платформа стане місцем створення лояльного пулу ЗМІ, грамотного PR свого продукту і особистого брендингу. «Тисячі журналістів шукають своїх героїв для матеріалів і ефірів. Будь експерт від професійного PR-менеджера або політика до фітнес-тренера і стиліста знайде відповідний запит від ЗМІ на нашій платформі», - обіцяють в Deadline.

Працювати на платформі зможуть як досвідчені профі від PR, так і ті, хто вперше починає спілкуватися зі ЗМІ. Різні сервіси платформи допоможуть як приватному експерту, так і аккаунт менеджеру великого PR-агентства, а також директору компанії почати отримувати публікації про продукт, бренд або персони. І вирішувати питання доступу до «тіла» журналіста і можливість потрапити в ЗМІ не рекламні бюджети, а якість відповідей експертів.

Ресурс допоможе також і більш рівного доступу до ЗМІ з боку різних експертів: не лише зірок, великих компаній, політиків, але і невеликого та середнього бізнесу, приватних підприємців, чия думка може бути затребуване. В агентстві Mainstream прогнозують, що в передвиборний рік роль ЗМІ та активізація PR-сектора посилиться. «На нашу думку, тенденція 2018-2019 рр буде обумовлена політико-економічною ситуацією, а саме: в політиці – майбутні вибори у зв'язку з якими очікується зростання бюджетів на близько політичні PR-кампанії, в економіці – аграрна реформа, яка спричинить за собою зростання комунікаційних активностей приватних аграрних кампаній. Все це дасть акумулятивний зростання PR бюджетів до 20% за умови збереження розвитку промислового сектора, зокрема ГМК, реструктуризації зовнішніх боргів та стабілізації гривні», - зазначили в Mainstream.

Формування нового ринку

«Ми будемо прагнути до того, щоб спілкування ЗМІ та експертів ставало більш зручним. Сервіс загострить конкуренцію експертів, підвищить якість роботи PR-менеджерів в цілому, зробить можливим проведення соцопитувань всередині ком'юніті. Для допомоги прес-службам у нас буде корпоративний блог, де ми розкриємо тонкощі PR і подивимося на роботу піарника очима журналіста. Не виключені і навчальні семінари з зірками цій галузі, а також створення PR-школи», - кажуть у Deadline.

У Deadline відзначають, що проект досяг угоди з групою інвесторів про фінансування розвитку на 12 місяців. Склад інвесторів не розголошується. Над створенням платформи протягом 6 місяців працювала команда з 12 осіб.

Поки що можна пройти попередню реєстрацію на ресурсі. «Всі експерти, які зареєструються на преланч-сайті до 20 грудня 2017, отримають доступ до професійних акаунтів на місяць. Користування і максимальний набір функцій для ЗМІ і завжди залишиться безкоштовним. Попередню реєстрацію за перший день пройшли понад 1000 осіб», - відзначають в Deadline.

У планах платформи складання професійних об'єктивних рейтингів експертів і ЗМІ, а також проведення національних премій – найбільш активним експертам і ньюсмейкерам, а також ЗМІ та окремим журналістам. Сервіс планує проведення першої національної премії вже в 2018 році.