Семимісячному синові Брітні Спірс поставили страшний діагноз

Нещодавно семимісячному Шону лікарі поставили страшний діагноз: тріщина черепа. Травму малюк одержав, впавши з високого стільця під час годування. Нещастя сталося, коли самої Брітні та її чоловіка Кевіна Федерлайна не було вдома, а за дитиною наглядала няня.

Спочатку батьки не надали інцидентові великого значення, але Брітні стривожилася, коли побачила, що дитина стала незвично сонливою. Вона відвезла сина до лікарні, де малюка оглянули і поставили діагноз. Лікарі кажуть, що їх непокоїть не стільки самий перелом, скільки можлива поява тромбу.

Щодо травми дитини його батькам довелося давати пояснення поліції і Департаментові у справах дітей і сім`ї, куди з лікарні надійшла інформація про подію.

Утро.ру