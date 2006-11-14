5,5 тисяч осіб стали жертвами ДТП

За 10 місяців поточного року в Україні було зареєстровано 37 тисяч 360 дорожньо-транспортних пригод, у яких загинуло 5 тисяч 415 осіб і травмовано 46 тисяч 214 учасників дорожнього руху.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість автопригод зменшилася на 3,8%, загиблих та поранених у них людей - відповідно на 8,4% і 2,2%.

За 10 місяців цього року найбільша кількість аварій та загиблих і травмованих людей зареєстрована упродовж трьох літніх місяців з "піком" аварійності у серпні.

За днями тижня ДТП розподіляються аналогічно минулим рокам. З року в рік відстежується абсолютна закономірність: критичного стану аварійність сягає у п`ятницю і суботу, на які припадає майже 35% від усіх автопригод.

Найпоширенішими видами автопригод залишаються наїзд на пішохода і зіткнення транспортних засобів - на них припало 69,3% від усіх ДТП. На вказані види ДТП припадає 94,9% потерпілих учасників дорожнього руху.

Водночас тяжкі наслідки характерні для ДТП, пов`язаних з наїздом транспортних засобів на перешкоду - 20,1 загиблих на 100 ДТП, падінням вантажу - 20, наїздом на транспортний засіб, що стоїть - 17,2, наїздом на гужовий транспорт - 16,2.

За 10 місяців цього року, як і в попередніх роках, основну частку всіх дорожньо-транспортних пригод (36,6%) зареєстровано у столиці, обласних і районних центрах України (13 тисяч 696 ДТП, зменшення на 1,9%).

Найпоширенішими причинами автопригод цього року залишаються порушення правил маневрування - (7 тисяч 849 ДТП), перевищення безпечної швидкості руху (7 тисяч 841), перехід через проїжджу частину у невстановленому місці (4 тисячі 46), виїзд на смугу зустрічного руху (3 тисячі 324), неочікуваний вихід пішохода на проїжджу частину (3 тисячі 238).

Згідно з оперативними даними, станом на 1 липня в Україні скоєно: 4 тисячі 119 дорожньо-транспортних пригод, з місць скоєння яких водії зникли. Найбільш ураженими такими злочинами є автошляхи Дніпропетровської (710 ДТП), Донецької (607), Харківської (497), Одеської (294), Львівської (216), Луганської (161), Київської (142) областей та Києва (193). Середньодержавний показник розкриття зазначених автопригод становить 72,4%.

За 10 місяців цього року на автошляхах держави скоєно 1 855 дорожньо-транспортних пригод з вини водіїв - іноземних громадян, з них 519 ДТП - із потерпілими, внаслідок яких 93 людини загинуло та отримали тілесні ушкодження 746 учасників дорожнього руху.

Найбільше таких автопригод скоєно у Києві (328 ДТП), на території Криму (139), Чернігівської (124), Харківської (117), Одеської (102), Донецької (75), Львівської (72), Запорізької (68), Полтавської та Рівненської (по 66) областей.

Найбільше таких ДТП скоєно з вини водіїв Російської Федерації - 751 ДТП або 40,5%, Республіки Молдова (154), Республіки Польща (151), Республіки Білорусь (142), Федеративної Республіки Німеччина (85), Республіки Литва (49), Сполучених Штатів Америки (41), Азербайджану (40), Вірменії (35).