Учені виявили ділянку мозку, яка відповідає за неврози і фобії

Ученим з Університету Мічігана вдалося локалізувати ділянку кори головного мозку, що відповідає за емоційну реакцію на помилки і прорахунки, що загрожують серйозними наслідками, наприклад фінансовими збитками.

На думку учених, їх відкриття з часом може привести до розробки нових способів лікування людей, котрі страждаютьючих обсесивно-фобічнимм розладами і неврозами.

У проведеному американськими ученими дослідженні були задіяні 12 психічно здорових добровольців. Їм були запропоновані задачі на кмітливість, причому правильну відповідь необхідно було вибрати протягом дуже короткого часу. За правильне рішення частини завдань пропонувалися грошова винагорода в розмірі від 25 центів до 2 доларів, або штраф в такому ж розмірі у разі неправильної відповіді. Деякі завдання не були підкріплені грошовими преміями.

Перед початком експерименту кожному учаснику був наданий “кредит” у розмірі 10 доларів. Про результати чергового тесту випробовувані дізнавались негайно після виконання завдання.

Під час виконання завдань активність різних відділів головного мозку учасників фіксувалася магнітно-резонансним томографом.

У відповідь на повідомлення про неправильну відповідь, що загрожувало грошовим штрафом, в головному мозку учасників фіксувалося збудження в ростральному відділі передньої поясної звивини кори головного мозку. У разі правильної відповіді, або при рішенні задач, не підкріплених грошовим стимулом, аналогічного збудження не спостерігалося.

Як показали попередні дослідження, саме ця зона головного мозку знаходиться в постійному збудженні у хворих, які страждають розладами (ОФР). Такі хворі украй хворобливо реагують на незначні життєві невдачі і схильні до невмотивованих страхів, тривожності і депресії.

“Для нас дуже важливо, що у хворих ОФР при незначних невдачах активується та ж частина кори головного мозку, яка збуджується у здорових людей, коли вони скоюють помилки, що загрожують серйознішими наслідками”, - відзначає координатор дослідницького проекту професор Стефан Тейлор (Stephan Taylor).

За словами професора Тейлора, одержані його групою результати поки не мають практичного застосування, проте нові дослідження в цій області можуть привести до розробки ефективніших методів лікування ОФР і інших психічних розладів.

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