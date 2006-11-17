Зірка модельного дому Армані померла від виснаження (фото)

Надзвичайна хирлявість моделей, що працюють на показах одягу, вже давно викликає обурення в суспільстві. Нав`язуваний моделями еталон жіночої краси примушує дівчат, охочих бути схожими на моделей, несамовито худнути, доводячи себе до виснаження і анорексії. Заради заповітних контрактів дівчата продовжують голодувати, що деколи приводить до найтрагічніших наслідків.

Зірка модельного дому Джорджіо Армані Ана Кароліна Рестон померла від виснаження, на яке прирекла сама себе ради високооплачуваної роботи. Дівчині був всього 21 рік. За інформацією лікарів, що обстежили тіло, при рості 174 см загибла важила всього 40 кілограмів. Організму просто не вистачило сил, щоб витримати скажений ритм щоденної праці моделі.

У своєму віці Ана Кароліна могла вже вважатися ветераном модельного бізнесу. Красуня родом з Бразилії почала свою кар`єру в 13 років, знімаючись для журналів. Її фото публікували видання всього світу – від Токіо до Мехіко, не говорячи вже про мекку дизайнерського мистецтва – Париж. Останніми роками вона працювала для найповажаніших агентств: у неї були укладені контракти з Ford, Elite і L`Equipe.

Рестон часто працювала на показах будинку Армані. Проте, злякавшися засудження після нашумілого скандалу, знаменитий модельєр відмовив понад міру стрункій Ані Кароліні в участі в своєму останньому шоу. 25 жовтня дівчина потрапила до лікарні з діагнозом "печінкова недостатність" і змогла вийти звідти, тільки коли лікарі відновили функціонування організму.

Але, схоже, перший "дзвінок" аніскільки не налякав дівчину. Вона продовжувала нічого не їсти. За свідченнями кузини, Рестон харчувалася тільки яблуками і помідорами і починала скандалити, коли рідні пропонували їй з`їсти що-небудь ще. До того ж хворою вона себе не відчувала, хіба що важила мало.

Гірше за всіх зараз матері померлої. Вона винить себе у всьому, що відбулося з її дочкою. "Вона працювала, щоб допомагати мені", – говорить нещасна жінка, яка страждає хворобою Альцгеймера. А ось начальнику Ани Кароліни – шефу агентства L`Equipe Лісе Кольрауш – залишається тільки розвести руками: вона втратила одну з кращих моделей через власну неуважність. За її словами, вона і не помічала, що у Рестон щось не в порядку.

Утро.ру