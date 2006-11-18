Поєдналися шлюбом Том Круз і Кеті Холмс (фото)

У містечку Браччіано під Римом у суботу відбулася церемонія одруження двох голлівудських знаменитостей Тома КРУЗА і Кеті ХОЛМС.

Замок Одескалькі (Odescalchi)

Як передає РІА «Новости», церемонія в замку Одескалькі відбулася відносно скромно - на неї було запрошено лише 250 осіб. Серед них - співачка Дженніфер ЛОПЕС, актор Джон ТРАВОЛТА, режисер Стівен СПІЛБЕРГ. А також було акредитовано 200 журналістів. Решті охочим - їх було близько 50 тисяч - довелося спостерігати за церемонією з вікон сусідніх будинків. Це їм коштувало до 2500 євро.

Дженніфер Лопес та її чоловік Марк Антоній

Вікторія і Девід Бекхем

Уілл Сміт

Після церемонії наречені повернулися до Рима, де вже кілька днів мешкають в готелі "Хасслер" на площі Іспанії в центрі міста.

Цікавих вистачає і там: у четвер, коли наречені вирішили повечеряти з друзями в одному з довколишніх ресторанів, довелося навіть перекривати рух.

Т.КРУЗ познайомився з К.ХОЛМС в 2005 році і за кілька місяців запропонував їй одружитися. Проте дата весілля була призначена тільки цієї осені.

17 квітня у них народилася донька Сурі, яка була присутня на весіллі разом з Белою і Коннором - дітьми, яких Т.КРУЗ усиновив, коли ще був одружений з Ніколь КІДМАН.

К.ХОЛМС стала для 44-річного Т.КРУЗА третьою дружиною. 20 років тому він одружився на американці Мімі РОДЖЕРС, яка зробила його адептом сайєнтологічного культу. Через кілька днів після розлучення, в 1990 році, Т.КРУЗ вступив у шлюб з австралійською зіркою Н.КІДМАН, вони були в парі до 2001 року.

Ніколь на весілля не приїхала. Не було на церемонії і давньої подруги Т.КРУЗА Пенелопи КРУС, яка обмежилася тим, що послала нареченим 200 троянд.