ТСН покаже цикл сюжетів "Мер під прикриттям"

Мер Хмельницького на день став двірником, а мер Чернівців – кондуктором у тролейбусі

Вже сьогодні, 29 січня, о 19:30 у ТСН на 1+1 стартує цикл сюжетів ТСН «Мер під прикриттям», в якому візьмуть участь 6 очільників міст, що проживуть один день в ролі пересічних містян.

Усі герої циклу ТСН увійшли до рейтингу топ-20 мерів-новаторів України. Команда ТСН запропонувала мерам Житомира, Хмельницького, Чернівців, Долини, Тростянця та Глухова змінити рід занять, аби стати ближчими до громадян та почути критику й думки щодо інноваційних змін, які впроваджуються в місті. За умовами експерименту, очільники міст мали на один день перевтілитися в іншу професію, наприклад, кондуктора чи вихователя дитячого садочка, та дізнатися у мешканців, чи задоволені вони ефективністю влади. Аби чиновників не одразу впізнали громадяни, гримери дещо змінили їх зовнішність.

«Нашим основним завданням було показати громадськості, що мери здатні їх почути, та спонукати людей не бути байдужими й говорити владі про проблеми, які вони помічають в своєму місті. Мені здається, що наш експеримент вийшов надзвичайно позитивним, адже ми покажемо реальні зміни на краще, які можуть стати гарним прикладом для інших українських міст», - коментує кореспондент ТСН та автор циклу сюжетів «Мер під прикриттям» Мирослав Ганущак.

В ефірі ТСН вийде 5 історій, ще одну історію глядачі побачать в інтернеті. Вже сьогодні вийде сюжет із Юрієм Бовою, який очолює Тростянець вже понад 13 років. На один день він стане продавцем бакалії.

Зазначимо, цикл сюжетів ТСН «Мер під прикриттям» був створений у рамках співпраці з Міжнародним самітом мерів, що наприкінці листопада 2017 проходив у Києві. Проект втілений за підтримки Western NIS Enterprise Fund.

Подробиці перевтілення мерів дивіться сьогодні в ТСН о 19.30 на телеканалі 1+1.