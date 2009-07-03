Держбюджет у червні виконали - знову на папері?..

Другого липня поточного року Держказначейство та Державна податкова адміністрація України прозвітували про виконання державного бюджету за доходами у січні-червні 2009 року (без урахування власних надходжень бюджетних установ до спеціального фонду бюджету). Як завжди, нам радісно повідомили про перевиконання плану мобілізації коштів до Державного бюджету, і, як це вже стало буденним, нам знову сказали неправду.

Отже за даними Держказначейства за січень - червень 2009 року мобілізовано доходів до загального та спеціального фондів державного бюджету в сумі 90 464,5 млн. грн. (із урахуванням відшкодування ПДВ та без урахування власних надходжень бюджетних установ), або 104,1 відсотка планових показників січня – червня 2009 року.

У січні - червні 2009 року до загального фонду державного бюджету мобілізовано 71 917,8 млн.грн. (із урахуванням відшкодування ПДВ), або 100,0 відсотка до помісячного розпису доходів загального фонду Державного бюджету України.

У січні - червні 2009 року до спеціального фонду державного бюджету мобілізовано 18 546,7 млн.грн. (без урахування власних надходжень), або 124,1 відсотка до помісячного розпису доходів спеціального фонду Державного бюджету України.

У червні 2009 року до загального та спеціального фондів державного бюджету мобілізовано 11 252,3 млн. грн. (з урахуванням відшкодування – автор), у т.ч. до загального фонду державного бюджету мобілізовано 9 422,5 млн.грн.

У січні-червні 2009 року органами Державного казначейства відшкодовано з бюджету 15 525,2 млн. грн. податку на додану вартість, або 100,0 відсотків планових показників січня – червня, у тому числі у червні відшкодовано 3 496,3 млн. грн., або 100,0 відсотка планового показника червня 2009 року.

Одночасно з Держказначейством прозвітувала і ДПАУ. Так за даними податківців у І півріччі 2009 року органами державної податкової служби (за оперативними даними) до загального фонду Державного бюджету України зібрано 45,9 млрд. грн., планові показники Міністерства фінансів України виконані на 101,9 відсотка.

У повному обсязі у січні-червні забезпечені бюджетні призначення з основних бюджетоутворюючих платежів:

- з податку на додану вартість виконання – 104,7 відсотка;

- з акцизного збору з вироблених в Україні товарів – 110,5 відсотка;

- з податку на прибуток – 101,2 відсотка.

З початку року податковою службою забезпечено щомісячне виконання завдань зі збору платежів до загального фонду Державного бюджету, у т. ч. у січні – на 105,5 відсотка, у лютому – на 102,6 відсотка, березні – на 101,6 відсотка, у квітні – на 101,9 відсотка, у травні – на 100,7 відсотка, у червні – на 100,1 відсотка.

Але ці шановні державні інституції, рапортуючи про перевиконання плану, «забули» повідомити, що ці плани мобілізації урядовці в чергове переписали у бік зменшення.

Так якщо згадати виступ Сергія Бурякау квітні поточного року, то можна звернути увагу, що тоді план мобілізації коштів до загального фонду Державного бюджету у ІІ кварталі 2009 року у органів державної податкової служби становив 25,9 млрд. грн. А з урахуванням мобілізованих податківцями коштів до загального фонду за перший квартал (22,2 млрд. грн.) можна зрозуміти, що у другому кварталі податківці насправді зібрали лише 23, 7 млрд. грн., тобто виконали попередній план на другий квартал лише на 91,5%.

Можна також згадати і червневий виступ Голови ДПАУ. Виступаючи на прес-конференції 18 червня, Сергій Васильович зазначив, що бюджетний розпис на червень передбачає збір 7 млрд 916 млн грн, з них 4 млрд 600 млн грн – ПДВ, 1,5 млрд грн – податок на прибуток, решта – це рента, акції тощо. А як повідомили в ДПАУ, в червні податківці «перевиконали» план на 0,1%, зібравши податків на 6,65 млрд. грн. Тут я дозволю собі поставити слово «перевиконали» в лапки, бо насправді, як бачимо, недовиконання склало 1,266 млрд. грн., з яких тільки по прибутку 300 млн. грн. Тобто фактично податківці у червні виконали план лише на 84%. Але і це ще не все. Такі результати податківців по мобілізації коштів досягнуті за рахунок того, що «компанії "ArcelorMittal-Кривий Ріг" відшкодували ПДВ, і вони з цієї суми сплатили частину податку на прибуток". Тобто фактично відбулась маніпуляція з наповненням держбюджету за рахунок авансової сплати податку на прибуток.

Для більш повного розуміння ситуації з формуванням доходної частини бюджету слід також мати на увазі інформацію Нацбанку, згідно з якою протягом червня урядом було додатково залучено до держбюджету близько двох мільярдів грн. за рахунок випуску в обіг ОВДП.

Таким чином, як і передбачали економічні експерти, відбувається подальше погіршення ситуації з надходженням коштів до держбюджету.

Борис Кушнірук