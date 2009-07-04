Київ перший день з гарячою водою: на Оболоні вже - фонтан (фото)

Сьогодні у Києві на житловому масиві Оболонь утворився фонтан з гарячої води. Про це УНІАН повідомили мешканці прилеглих до місця події будинків. Трубу прорвало близько 11 години у суботу, через день після відновлення гарячого водопостачання після профілактичних робіт.

Протягом півгодини кип`яток залив дорогу біля двох будинків по вулиці Героїв Сталінграда, З8 і 36. Вода підступила впритул до дитячого садочку, але на щастя ніхто не постраждав. Дітей у закладі не було через вихідні. Кип’ятком лише залило колеса “невдало” припаркованих автівок.

За словами очевидців події, аварійна машина Київенерго з’явилася на місці аварії близько 12:00, але згодом поїхала, бо робітники заявили, що це не входить до їхньої компетенції. Ліквідовувати аварію взялася інша бригада Київенерго, яка прибула на місце через годину після першої.

Очевидці стверджують, що у відповідь на обурення мешканців, мовляв три тижні труби тестували, й вже наступного дня трапилася аварія, робітники аварійної бригади пояснили, що труби тестувалися холодною водою, а як поведуть себе труби з гарячою водою, "ніхто не знає".

Водночас у інформаційній службі Київенерго УНІАН повідомили, що жодної інформації про наявність будь-яких аварійних ситуацій з витоком гарячої води, там немає.

Як повідомляв УНІАН, Київенерго почало відновлювати водопостачання житловим масивам Троєщина, Оболонь, Райдужний, Лісовий та Виноградар, що підключені до ТЕЦ-6, лише 3 липня. Хоча випробування магістралей, по яким подає гарячу воду ТЕЦ-6 закінчилися ще 24 червня, Київенерго заявляла, що внаслідок відсутності розрахунків із боку КМДА вона позбавлена достатнього газопостачання й зазнає значних труднощів у роботі станцій у частині вироблення теплової та електричної енергії. З проханням якнайскоріше вирішити питання постачання палива компанія неодноразово зверталася до газопостачальників і столичної влади.

Фото УНІАН