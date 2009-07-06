Водіям дозволять перехиляти чарку, коли ДАІ назбирає 30 мільйонів

У Міністерстві внутрішніх справ наголошують, що запровадити контроль за концентрацією вмісту алкоголю в крові водія наразі неможливо.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС у зв’язку зі значним суспільним резонансом, викликаний матеріалами у ЗМІ щодо запровадження контролю за концентрацією вмісту алкоголю в крові водія, що оприлюднені після брифінгу в Департаменті ДАІ МВС України.

Колегія МВС України повідомляє, що такі нововведення можливі лише за умови створення відповідної матеріально-технічної та методичної бази. Водночас щоб запровадити такий контроль, Міністерству внутрішніх справ необхідно вишукати кошти на придбання сучасних приладів для діагностики, відомих як алкотестери. Згідно з попередніми розрахунками, для цього необхідно понад 30 млн. грн., підкреслили в МВС. Однак враховуючи нинішній рівень фінансування МВС України, придбання таких приладів є проблематичним, додали в ДЗГ.

Також, за даними ДЗГ, у найближчому майбутньому неможливо вишукати кошти й на створення мережі сучасних мобільних наркологічних лабораторій.

“Тож позиція, озвучена керівництвом Департаменту ДАІ МВС України, є лише наміром та одним із можливих шляхів удосконалення чинного законодавства”, - наголосили в міністерстві.

Зважаючи на викладені обставини, ДЗГ нагадує, що в Україні діє стаття ст. 130 Кодексу України «Про адміністративні правопорушення», що передбачає покарання за керування транспортним засобом у нетверезому стані, незважаючи на кількість промілей у крові водія-правопорушника.

Як повідомляв УНІАН , 2 липня начальник Департаменту ДАІ МВС України Сергій КОЛОМІЄЦЬ заявив, що Державтоінспекція хоче встановити максимально допустиму наявність алкоголю в крові водія на рівні 0,3 проміле.

«Але зараз є шалений опір з боку Міністерства охорони здоров’я… Якщо буде домовленість з Міністерством, то це найближчим часом буде введено в дію», - сказав він.

Говорячи про те, яким чином це буде вимірюватися, С.КОЛОМІЄЦЬ зазначив: «Будуть спеціальні вимірювальні пристрої для цього. Це буде апаратний контроль. Він не залежатиме від людського фактору» (тобто унеможливить зовнішнє втручання з метою отримання певного результату – УНІАН).