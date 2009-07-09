Регіонали блокують Раду, щоб зірвати третій транш від МВФ?

Блокуючи Раду, Регіони мають на меті й інші завдання, ніж провести будь-якою ціною законопроект про підвищення мінімальної пенсії та зарплати. Насправді, якби «дони» прагнули розморозити доходи населення, вони б навряд чи пропонували збільшити мінімалку та мінімальну пенсію відразу на третину (або на 195 грн та 148 гривень, відповідно), а також реанімувати міжпосадові співвідношення у Єдиній тарифній сітці для працівників бюджетних установ.

Вимоги настільки завищені, а пропоновані джерела фінансування – настільки дилетантські, що навіть Азарову мало би бути соромно(втім, політикам за визначенням ніколи не буває соромно).

Для того, щоби одним каменем уразити чотири цілі – 1) остаточно завалити бюджет, 2) зробити перебування Тимошенко на посаді прем`єра нестерпним, 3) полегшити Президенту завдання підписати законопроект і 4) все ж таки покласти дещицю емітованих НБУ коштів у кишені громадян – Регіони мали б дещо загнуздати свої вимоги. Виснажений український бюджет не витримав би і 10-відсоткового підвищення мінімалки...

Окрім реанімації свого передвиборчого лібідо, Регіони блокуванням Ради під приводом ухвалення утопічного закону мають і іншу мету – не допустити виділення МВФ третього траншу. Адже його половина – цього разу 1,6 млрд доларів – і цього разу може потрапити до бюджету. Рада директорів МВФ, швидше за все, ухвалить позитивне для України рішення в серпні, тож до вересня – коли казначейський рахунок знову обміліє до непристойності – ці гроші надійдуть на рахунок уряду України.

Регіони вустами того ж Азарова вже звинуватили МВФу небайдужості до Тимошенко: «“Вони (представники МВФ – УНІАН) вимагають від уряду змінити бюджет. А уряд уперто його не змінює. І все одно транші виділяються. МВФ вимагає навести елементарний порядок у “Нафтогазі”. А уряд продовжує той безлад. Водночас рішення про виділення траншів ухвалюються”, - наголосив Азаров.

Тимошенко ще з осені вирахувала, де та голка її політичної смерті (хай навіть з подальшим ренесансом) і в якому яйці вона зберігається. Надметою прем`єра є не допустити перебоїв з виплатами зарплати бюджетникам і зростання пенсійних заборгованостей. Картина, в якій бабусі лементують на пошті і згадують Юлю всує, не отримавши своїх пенсій, ще гірша, ніж жах від підвищення цін на газ, якого вже не оминути.

Тож усі технологічні й фінансові сили уряду були кинуті на виплату зарплат і пенсій за будь-яку ціну. До вересня казначейський рахунок знову зміліє, і чергові гроші МВФ будуть як інсулін для діабетика. Можна сперечатися, чи це порятунок макроекономічної стабільності, чи фінансування президентської кампанії одного із претендентів.

Однак для самих Регіонів це вже питання перемоги на виборах – не допустити вливання коштів МВФ на рахунки уряду. Тому вони і блокують Раду, і будуть її блокувати навіть ціною постійного перенесення дат відльоту на відпочинок.

Адже заблокована, дезорганізована Рада продемонструє МВФ і іншим потенційним кредиторам, які озираються на Фонд, що країна так і не вийшла зі смуги політичної анархії. Ще більш важливо те, що сповита у гамівну сорочку Рада так і не спроможеться ухвалити ключовий законопроект, що може мати ледве не вирішальне значення для ухвалення Радою директорів МВФ позитивного для України рішення.

Цей непомітний на тлі інших гучніших документів, що зареєстрований за номером 4630, з великими потугами подолав бар`єр першого читання 25 червня і відтоді так і застряг без найменшого руху вперед в профільному комітеті з питань фінансів і банківської діяльності. Чи варто говорити, що Азаров, голова цього комітету, м`яко кажучи, не вельми зацікавлений в ухваленні цього законопроекту?

Йдеться про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей проведення заходів з фінансового оздоровлення банків, положення якого стосуються, зокрема, «спрощеного порядку реорганізації банків, передачі їх активів та пасивів, зменшення статутного капіталу банку при виконанні плану фінансового оздоровлення в рамках процедури тимчасової адміністрації, особливостей дії мораторію на виконання зобов’язань перед кредиторами». Іншими словами, це законодавчий антибіотик для другої фази банківської кризи, що, за оцінками дедалі більшої кількості експертів, очікує Україну восени.

Саме тому МВФ, судячи з документів, оприлюднених на його офіційному сайті , надає такого значення цьому законопроекту, визначивши його у якості маяка для надання чергового траншу. В цих матеріалах датою ухвалення законопроекту значиться кінець травня.

Оскільки 4630 досі не ухвалений, із стовідсотковою впевненістю можна стверджувати, що вимога набуття ним чинності перейде в пакет передумов, виконання яких є необхідним для отримання Україною третього траншу від МВФ.

Немає 4630 – немає і траншу, а, отже, коштів на казначейському рахунку і підстав для телезвернень Ю.В., в яких вона восени ставитиме собі в заслугу безперебійну виплату зарплат і пенсій.

Усвідомлюючи це, Регіони готові пустити з рейок потяг Ради, проголошуючи для замилювання очей максимально популістичні гасла про нову мінімальну зарплату.

Станіслав Голубенко