Виїзд з Криму заблоковано

У районі міста Армянськ на виїзді з Криму утворилася приблизно 4-кілометрова пробка, у якій знаходяться від 800 до тисячі автомобілів.

Як передає кореспондент УНІАН з посиланням на інформацію з місця події, пробка продовжує збільшуватися.

Пробка утворилася по обидва боки залізничного переїзду, де є вигин дороги, і через це автомобілі вимушені знижувати швидкість до мінімуму.

Сьогодні, наприкінці тижня, багато хто повертається з відпусток або поїздок до Криму на вихідні. Крім того, сьогодні спостерігається наплив гостей до Севастополя на святкування Дня Військово-морського флоту Росії.