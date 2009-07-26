Націоналісти зустріли "факами" 65-річчя вигнання гітлерівців (фото)

Прихильники ВО ”Свобода” під час акції протесту проти святкування 65-ї річниці визволення Львова від німецько-фашистських загарбників у Львові, в неділю, 26 липня 2009 р.

Цього дня близько 100 прибічників ВО ”Свобода” провели панахиду на знак протесту проти святкування 65-ї річниці визволення.

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Сьогодні ж Кіровоградська обласна організація ВО «Свобода» звернулась у суд з позовом до Голованівської селищної ради з вимогою визнати незаконним та скасувати рішення від 22 травня 2009 року про демонтаж тризуба із заміною на серп і молот на пам’ятному знаку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це ідеться у поширеній заяві обласного осередку ВО «Свобода».

Рішення про заміну малого герба України на радянський символ активісти об’єднання називають антидержавним.

«Вважаємо зазначене рішення протизаконним, таким, що суперечить вимогам чинного законодавства, зокрема підпадає під порушення ст.338 Кримінального кодексу України «Наруга над державними символами», – сказано в заяві.

Крім того, ВО «Свобода» виступає за необхідність проведення у Голованівському районі позачергових виборів до селищної та районної рад.

Як повідомляв УНІАН, у ніч з 3 на 4 червня тризуб з пам`ятного знаку «Щаслива сім’я» у центрі селища Голованівськ демонтували і замість нього встановили серп і молот.

Рішення про заміну символів було одностайно ухвалено депутатами Голованівської селищної ради 22 травня. За деякими даними, ініціатором такого вчинку був екс-народний депутат Віктор ЛОЗІНСЬКИЙ.

Фото Петра Задорожного / УНІАН