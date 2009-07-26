Перекинувся автобус, який прямував зі Львова до Німеччини
23:00, 26 липня 2009Разное
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Постраждали восьмеро людей
На півдні Польщі перекинувся автобус з українськими туристами. Інцидент стався на великій європейській трасі А-4, повідомляє російський телеканал «Вести».
Водій не впорався з керуванням, машина з`їхала з дороги і перекинулася набік. В результаті вісім чоловік, що прямували зі Львова до Карлсруе (Німеччина), дістали різні травми.
За основною версією поліції, причиною ДТП стала неуважність водія. Не виключено, що він заснув за кермом.
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