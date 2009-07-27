У Німеччині зробили суворішим законодавство щодо зброї

У суботу в Німеччині набули чинності нові правила зберігання громадянами зброї. Вони передбачають посилення покарання за незаконне володіння вогнепальною зброєю.

Однією з причин для більш жорсткого законодавства стала кривава драма в місті Віннендене 11 березня 2009 року. Тоді 17-річний Тім К. застрелив 15 осіб і наклав на себе руки. Вбивця скористався пістолетом свого батька, яким той володів на легальних підставах.

Ця подія вкотре примусила німецьких політиків замислитися про необхідність посилити заходи контролю над мисливською і спортивною зброєю, що є в приватних руках. Таких стволів, за деякими підрахунками, не менше десяти мільйонів. Офіційних даних про кількість вогнепальної зброї в Німеччині не існує, оскільки в країні немає єдиної системи її обліку.

Тепер поліцейські одержать більше має прав при проведенні перевірок і затриманні осіб, які володіють зброєю. До 2012 року буде створений національний реєстр, що включатиме дані про всіх власників зброї в країні.

Власники нелегальної зброї до кінця року можуть здати її в поліцію, не пояснюючи походження свого арсеналу і не зазнававши ніяких каральних санкцій.

Доступ до великокаліберних гвинтівок дозволений тепер лише людям, що досягли повноліття. Власники зброї, які зберігають її вдома, мають бути готові до несподіваних перевірок представниками влади.

Водночас закон не передбачає заборону пейнтбола. Цю гру, в якій люди бігають один за одним і стріляють кульками з фарбою, визнали небезпечною для психіки німців і заборонили теж після розстрілу в школі Віннендена.

"Німецька хвиля"