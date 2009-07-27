У Криму 3-річний киянин випав з третього поверху

Хлопчик із Києва одержав травми в результаті падіння з вікна третього поверху п`ятиповерхового житлового будинку в селищі міського типу Орджонікідзе в Криму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій в Криму, інформація про нещасний випадок надійшла до рятувальників напередодні.

«Житель Києва, 2006 року народження, за нез’ясованих обставин випав з вікна третього поверху», – повідомили рятувальники.

Карета «швидкої допомоги» доставила дитину до хірургічного відділення лікарні з діагнозом «закрита черепно-мозкова травма, гематома лобової області, перелом спинки носа, перелом десятого і одинадцятого ребер, удар легенів».

Стан постраждалої дитини оцінюється як тяжкий, додали в МНС.