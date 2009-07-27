Московський етап Європейського покерного туру перенесли до Києва

Етап Європейського покерного туру (EPT) покеру, який мав пройти в Москві в серпні, відбудеться в Києві в ті ж дні, йдеться в прес-релізі організаторів турніру.

Причиною перенесення стало виключення покеру із Всеросійського реєстру видів спорту. Відтепер покер у Росії - азартна гра, а федеральний закон, який набув чинності 1 липня, забороняє гральний бізнес на всій території Росії, крім чотирьох спеціально відведених зон.

Українські закони, де покер був визнаний видом спорту в червні 2009 року, не перешкоджають проведенню Європейського туру покеру, тож рішенням організаторів старт шостого сезону EPT буде дано в Києві 17 серпня. Триватимуть змагання до 23 серпня. Всі гравці, які виграли путівку на московський етап ЄPT, дістануть можливість приїхати до Києва, повідомляє РІА “Новости”.

Організатори EPT висловили жаль, що Москва не зможе прийняти етап найпрестижнішої європейської серії турнірів покеру.

"Цього року Європейський покерний тур буде масштабніший і кращий, стартуючи в новій географічній точці, в Києві, - заявив промоутер EPT Джон Дасі. - Ми сподіваємося, що російські і зарубіжні гравці з розумінням поставляться до зміни місця проведення турніру і приїдуть на свято покеру до Києва, переліт до якого займе у європейців на годину менше”.