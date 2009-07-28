Президент Польщі звільнив керівника своєї канцелярії

Президент Польщі Лех КАЧИНСЬКИЙ звільнив главу своєї канцелярії Пьотра КОВНАЦЬКОГО, призначивши новим керівником його заступника Владислава СТАСЯКА.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це повідомила прес-служба Президента Польщі.

Минулого тижня Л.КАЧИНСЬКИЙ відправив П.КОВНАЦЬКОГО, який керував його канцелярією з вересня 2008 року, у відпустку після того як в інтерв’ю газеті Dziennik глава канцелярії розкритикував роботу Л.КАЧИНСЬКОГО на посаді Президента.

П.КОВНАЦЬКИЙ заявив, що Л.КАЧИНСЬКИЙ не має чітко усталеного плану роботи, часто змінює свою позицію та відміняє заплановані зустрічі, що призводить до безладу в роботі канцелярії.

Він також назвав Президента Польщі «занадто щирим та прямолінійним».