На Івано-Франківщині потонули двоє хлопчиків

Вчора о 14.40 поблизу села Побережжя на Івано-Франківщині в річці Дністер потонули двоє хлопчиків, 1998 року народження.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, нещасний випадок стався через необережне поводження на воді.

О 16.30 водолазами МНС тіла дітей були підняті на поверхню. На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.