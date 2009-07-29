На Івано-Франківщині потонули двоє хлопчиків
10:45, 29 липня 2009Разное
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1998 року народження
Вчора о 14.40 поблизу села Побережжя на Івано-Франківщині в річці Дністер потонули двоє хлопчиків, 1998 року народження.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, нещасний випадок стався через необережне поводження на воді.
О 16.30 водолазами МНС тіла дітей були підняті на поверхню. На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.
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