Янукович веде не туди – це передбачали всі, крім Ющенка

Почитала інтерв’ю Президента Ющенка Бі-Бі-Сі й не знаю навіть, як реагувати. Складається враження, що діяльність Януковича та “антикризової” коаліції – для нього повна несподіванка. Президент ось думав, що лідер донецьких, ставши прем’єром, поведе Україну у світле майбутнє, а коаліція кайфуватиме від зовнішньої активності Тарасюка та внутрішньої – Луценка. І навіть досі Президент знаходить виправдання прем’єрові, а отже, й собі – мовляв, в усьому винне оточення Януковича...

Чому, питається, звичайні люди, виборці, усі, хто не голосував за донецьких, передбачали, що Янукович поводитиметься саме так, як він поводиться, а Президент – не знав, не думав, не гадав...

“Треба залучати до консолідації і парламент, і Президента, і Раду національної безпеки, – каже Президент. – Щоб українська політика була успішна, треба всім консолідуватися”.

Та як консолідуватися, коли ні “антикризові” депутати, ні Януковичі з Азаровими й думати не хочуть ні про яку консолідацію. Їм треба володіти всім одноосібно. Хіба це не зрозуміло? І хіба це не було зрозуміло у квітні, травні, червні, липні, серпні – аж поки “нашоукраїнці” з "бютівцями" та Президентом усе не прохукали?

Не знаю, чи міг Президент розпустити парламент – це вже справа вчорашнього дня. Мало я вірю в таку можливість і в майбутньому.

Але, гадаю, зараз очевидно, що загравати з антиукраїнськими силами Президент не має права.

Ну як можна досягти порозуміння з людьми, які навіть Голодомору не визнають, дивляться тобі в очі й кажуть – вас, хохлів, ніхто не знищував, то ви самі собі мерли...

Голосування щодо Голодомору – лакмусовий папірець, показник того, яким є співвідношення проукраїнських і антиукраїнських сил у Верховній Раді. Здорових сил усе ж таки більше. А це означає, що не все так погано.

Мені здається, що Президентові таки треба виявити жорсткість. Але для цього він має привселюдно визнати свою помилку, покаятись. Сказати: “Так, я був неправий. Проукраїнським силами слід було домовитися, але я не зміг їх об’єднати з таких чи таких причин. Головна причина – у мені". Народ, сподіваюсь, зрозуміє. Тільки після цього Президент зможе діяти жорстко й рішуче. Визнати публічно, що владу в Україні хочуть захопити антиукраїнські сили й таке ін.

А що далі?

Не знаю. Мабуть, треба усіма конституційними силами блокувати діяльність Верховної Ради, домовитися з БЮТ і ветувати все і вся – нехай парламент переформатовується або саморозспускається. Бо чим далі – тим буде гірше.

Чи є інший шлях?

Оксана Охрімчук