У Севастополі фінішувала «Козацька регата»

У Севастополі сьогодні фінішувала «Козацька регата», присвячена Дню Незалежності України, що проходить історичними місцями козацької та воїнської слави від Дніпропетровська через Запоріжжя, Нікополь, Херсон, Очаків до Севастополя.

Як передає кореспондент УНІАН, в регаті взяли участь понад 20 яхт, у тому числі - на заключному, севастопольському етапі - 5 яхт Військово-морських сил України та 3 яхти Чорноморського флоту Російської Федерації.

На Графській пристані Севастополя кубки та грамоти переможцям «Козацької регати» вручив командувач ВМС адмірал Ігор ТЕНЮХ. Він, зокрема, побажав учасникам традиційних вітрильних перегонів у наступні роки вийти вже і на простори Середземного моря.

Як повідомив журналістам багаторічний організатор «Козацької регати» отаман Анатолій ЧОРНИЙ, «ми прийшли в Севастополь з Дніпропетровська тим водним шляхом, яким ходили наші предки”. За його словами, «продовжуючи їхні славетні бойові традиції, наступного року ми у повному складі плануємо дійти до турецького Стамбула».