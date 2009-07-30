На відкриття Сорочинського ярмарку очікується приїзд Ющенка
19:12, 30 липня 2009Разное
1123 0
У Секретаріаті узгоджується план
|Валерій АСАДЧЕВ
Про це сьогодні УНІАН повідомив голова Полтавської обласної державної адміністрації Валерій АСАДЧЕВ.
«Президент традиційно приїжджає на ярмарок. Ми його запросили. Сьогодні в Секретаріаті Президента узгоджується план. Чекаємо його 19 серпня на відкриття», - сказав В.АСАДЧЕВ.
За його словами, взяти участь в ярмарку запрошені українські, російські, молдавські, польські, грузинські, білоруські, німецькі підприємства. На захід також запрошені посли Латвії, Аргентини, Нігерії, Угорщини і Узбекистану, а також дипломатичні представники інших країн СНД, Канади і представництва ЄС в Україні.
Як повідомлялося, в 2009 році ярмарок відбуватиметься з 18 по 23 серпня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter