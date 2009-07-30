На відкриття Сорочинського ярмарку очікується приїзд Ющенка

19 серпня на відкриття Сорочинського ярмарку очікується приїзд Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Про це сьогодні УНІАН повідомив голова Полтавської обласної державної адміністрації Валерій АСАДЧЕВ.

«Президент традиційно приїжджає на ярмарок. Ми його запросили. Сьогодні в Секретаріаті Президента узгоджується план. Чекаємо його 19 серпня на відкриття», - сказав В.АСАДЧЕВ.

За його словами, взяти участь в ярмарку запрошені українські, російські, молдавські, польські, грузинські, білоруські, німецькі підприємства. На захід також запрошені посли Латвії, Аргентини, Нігерії, Угорщини і Узбекистану, а також дипломатичні представники інших країн СНД, Канади і представництва ЄС в Україні.

Як повідомлялося, в 2009 році ярмарок відбуватиметься з 18 по 23 серпня.