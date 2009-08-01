Швидкість на німецьких автобанах залишиться необмеженою

Канцлер Німеччини Ангела Меркель в інтерв`ю німецькому журналу Magazin Auto Motor und Sport пообіцяла, що в разі свого переобрання не вводитиме обмежень швидкості на автобанах.

Меркель зазначила, що обговорення цього питання не є актуальним. "У нас чудово розвинена система управління транспортом, вона багато разів допрацьовувалася і робить швидкісне обмеження непотрібним", - наводить її слова Лента.ру.

На німецьких автобанах швидкість руху не обмежена. Є лише рекомендована швидкість: 130 км/год. У населених пунктах обмеження швидкості встановлені в 50 км/год, а поза населеними пунктами (але не автобанах) в 100 км/год.

Проте в 2008 році влада землі Бремен запровадила обмеження швидкості в 120 кілометрів на годину по всіх автомагістралях, що проходили через її територію. При цьому наголошувалося, що обмеження дозволять на 30 відсотків скоротити кількість аварій із смертельним результатом, а також скоротити викиди СО2 в атмосферу.

Меркель також заявила, що її уряд не планує підвищувати податки на нафтопродукти, а також не вводитиме дорожні збори, оскільки це, за її словами, приведе до дисбалансу між тими, хто їздить багато, і тими, хто їздить рідко.