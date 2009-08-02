Крокодил спричинив паніку на літаку

Крихітний крокодил спричинив паніку на борту літака, що прямував з Абу-Дабі до Каїра. Крокодилові, судячи з усього, вдалося виборсатися з сумки одного із пасажирів, повідомили представники каїрського аеропорту. Серед пасажирів здійснявся ґвалт, коли вони побачили, що салоном повзе крокодил, завдовжки близько 30 см. Врешті члени екіпажа змогли його зловити. Після прибуття літака до Каїра крокодилятка передали місцевій владі, передає РосБізнесКонсалтинг.

Ніхто з пасажирів літака єгипетської авіакомпанії Egypt Air не зізнався, що узяв з собою рептилію на борт літака.