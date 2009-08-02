Пугачова не попередила помічників про переїзд до Києва

Помічниця відомої російської співачки Алли Пугачевой не підтверджує інформацію про нібито наявні план переїхати з Росії в Україну через закриття в Москві всіх казино.

"Алла Борисівна цього не говорила. Принаймні, мені про це нічого не відомо", - сказала РІА "Новости" помічниця співачки.

Інформацію про майбутній переїзд Примадонни російської естради до Києва оприлюднила в п`ятницю інтернет-версія латвійської газети "Телеграф". За твердженням видання, своє рішення Алла Борисівна пояснила тим, що в Москві закрилися всі казино. Як зазначає "Телеграф", Пугачова - пристрасна прихильниця азартних ігор.

З 1 липня цього року на всій території РФ набув чинності закон, що забороняє роботу гральних закладів скрізь, окрім спеціально відведених для цього чотирьох зон - в Примор`ї, Алтайському краї, Калінінградській області, а також на межі Краснодарського краю і Ростовської області.