Автопром недооцінює торгівлю старими машинами

У Німеччині деякі автоконцерни, так само як і багато торгових домів, недооцінюють можливості отримання прибутку від продажу уживаних автомобілів.

"Бізнесмени не хочуть підняти гроші, які буквально лежать у них під ногами", - заявив представник консультаційної фірми Accenture Сарат Майтін (Sarat Maitin) журналові Focus.

Пославшись на дані виконаних досліджень, він зазначив, що багато торговців розглядають продаж уживаних автомобілів як вимушений клопіт. Вони не розуміють, що раціональне поєднання продажів нових і старих машин може стати джерелом отримання додаткового прибутку.

В зв`язку з цим експерт нагадав, що, за статистикою, серед досвідчених покупців найбільший попит мають нові автомобілі, за які потім, - навіть після щодо великого пробігу - їм дадуть непогану ціну. Крім того, уживані автомобілі мають велику популярність у молоді, оскільки є практично єдиною можливістю придбати власний засіб пересування. Враховуючи це, автомобілебудівники і продавці повинні переглянути свою стратегію.

Deutsche Welle