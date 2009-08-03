Над Львовом пронісся страшний буревій (фото)

У Львові сьогодні розігралася страшна негода. Місто накрив своєю хвилею буревій. Про це повідомляє ЗІК.

Шквальний вітер, гроза, град застали людей зненацька.

Зокрема, у центрі міста на деяких вулицях стоїть понад 20 см води. За попередніми даними, у багатьох районах Львова немає електроенергії.

На пр. Свободи негода повалила велику кількість дерев. Обірвані електричні дроти.