Над Львовом пронісся страшний буревій (фото)
16:20, 03 серпня 2009Разное
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Шквальний вітер, гроза, град
У Львові сьогодні розігралася страшна негода. Місто накрив своєю хвилею буревій. Про це повідомляє ЗІК.
Шквальний вітер, гроза, град застали людей зненацька.
Зокрема, у центрі міста на деяких вулицях стоїть понад 20 см води. За попередніми даними, у багатьох районах Львова немає електроенергії.
На пр. Свободи негода повалила велику кількість дерев. Обірвані електричні дроти.
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