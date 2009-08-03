"Смердючий голландець" виявився зовсім не смердючим

Ремонт судна «Берікс» на судоремонтному заводі «Україна» ДП «Одеський морський торговий порт» триватиме орієнтовно 20 днів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили по телефону в прес-службі порту з посиланням на першого заступника начальника порту Юрія ВАСЬКОВА.

За даними порту, 20 днів – це орієнтовний термін, оскільки ще не завершилася діагностика дефектів судна.

У порту також зазначили, що м`ясо на судні в замороженому стані, запаху і загрози від цієї продукції немає. «Після ремонту керівництво Мінтрансзв’язку гарантує, що воно залишить межі України», - повідомили в порту.

Як повідомляв УНІАН, судно “Берікс” із зіпсованим м`ясом, яке з кінця листопада 2008 року дрейфує біля берегів України, буде відремонтовано в Одеському морському торговому порту, куди воно прибуло увечері у п`ятницю, 31 червня.

Судно було пришвартоване після відповідного дозволу від санітарних служб, екіпаж зміг залишити судно після 8-місячного перебування на ньому. При цьому вантаж залишається на судні.

Нагадаємо, на виконання доручення від 1 червня ц.р. першого віце-прем`єра України Олександра ТУРЧИНОВА Держприкордонслужба, Держмитслужба, Держкомветмедицини і СБУ були зобов`язані не допустити проходження судна «Берікс» на територію України.

Проте, судно намагалося стати на якір у портах Миколаїв, Керч, Іллічівськ. Останнім перед Одесою був порт «Південний», при цьому в липні капітан «Берікса» вже в ультимативній формі вимагав зняти з судна чотирьох членів екіпажа (на борту перебувало 12 чоловік екіпажа - громадян України).

На початку липня судно «Берікс» оглянула інспекція державного портового нагляду морського торгового порту «Південний», за результатами огляду судно визнане непридатним для плавання і таким, що може бути доставлене до місця проведення ремонту лише за допомогою буксира.

Як повідомляв УНІАН, 22 листопада 2008 р. судно «Берікс» вийшло з порту Поті призначенням на порт Мерсін (Туреччина). Наприкінці грудня на судні оголошено аварійний стан, судно було відремонтоване на одному з підприємств Миколаєва. У лютому судно вийшло з Миколаєва у напрямі Туреччини, проте стало на аварійну зупинку в Іллічівську. У березні ц.р. Державним комітетом ветеринарної медицини запропоновано повернути вантаж судна «Берікс» відправникові або провести засідання надзвичайної протиепізоотичної комісії з питань утилізації вантажу на спеціалізованих підприємствах України за згодою власника. За одними даними, м`ясо зіпсувалося в дорозі, оскільки зламалися холодильники, за іншими даними - термін придатності замороженого м`ясо закінчився ще кілька років тому. Для такого вантажу порти України закриті. Весь цей час «Берікс» дрейфував біля українських берегів.