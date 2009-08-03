Принцеса одержить компенсацію за чутки про її таємну вагітність

Молодша дочка короля Швеції Карла XVI Густава і королеви Сільвії, 27-річна принцеса Мадлен одержить 560 тисяч доларів від німецького видавництва Sonnenverlag як компенсацію моральної шкоди, повідомляє кореспондент радіо "Свобода".

Журнали Frau mit Hertz і Welt der Frau, які належать видавництву, більше 80 разів публікували на своїх сторінках статті, що містять брехливу інформацію про любовні зв`язки принцеси, її таємну вагітність і плани на заміжжя. Представник Вищого земельного суду в Гамбурзі, який ухвалив рішення про компенсацію, відзначив, що такий рекордний її розмір має подіяти як «стримувальний чинник» для видань, що заробляють гроші на сенсаціях і скандальних історіях.

Після оголошення рішення суду шведська королівська сім`я офіційно заявила, що принцеса передасть одержані кошти в повному обсязі на добродійність.