Як не створювати дорожні пробки?

За оцінками експертів, за рік на дорогах Німеччини утворюється в середньому 160 тис. пробок. Учасники дорожнього руху (точніше, дорожнього стояння) безглуздо втрачають в пробках 320 тис. годин за рік. Експерти Федерального об`єднання німецької промисловості підрахували, що річна народногосподарська втрата від пробок становить близько 100 млрд євро, передає Deutsche Welle.

Науковці Кельнского університету для розв’язання цієї проблеми пропонують запозичити досвід природи. Андреас Шадшнайдер, професор теоретичної фізики, вважає, що людям треба вчитися у мурах, для яких головне, - не швидке просування вперед окремої особини, а загальне благо всій колонії. Тому на мурашиних стежках на відміну від автобанів немає тих, хто, підтискаючи ззаду інших, рвуться всіх випередити.

Використовуючи відеозйомку і спеціальні лічильники на фотоелементах, професор та його колеги зібрали величезну базу даних про організацію "дорожнього руху" мурах. Виявилось, наприклад, що мурахам невідомий такий широко вживаний водіями маневр як обгін. Та й узагалі великих відмінностей в швидкості пересування на мурашиних стежках дослідники не виявили, адже саме такі відмінності і є однією з головних причин утворення пробок на автотрасах.

Мурахи рухаються ланцюжками в колону по одному, і кожен пристосовує свою швидкість до швидкості інших. Завдяки такій тактиці середня швидкість переміщення колони не знижується, навіть якщо щільність руху зростає.