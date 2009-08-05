Кабмін ухвалив цільову програму розвитку внутрішнього ринку

Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні затвердив державну цільову економічну Програму розвитку внутрішнього ринку на період до 2012 року, розроблену Мінекономіки.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Мінекономіки.

За словами міністра економіки Богдана ДАНИЛИШИНА, програма спрямована на створення інституційного середовища і умов для розвитку сумлінної конкуренції, поліпшення підприємницького клімату, підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції і удосконалення організаційно-економічних принципів функціонування внутрішнього ринку.

Реалізація програми спрямована на реформування митно-тарифної політики, податкової системи, приведення системи надання державної підтримки господарюючим суб`єктам у відповідність до міжнародної практики.

«У результаті виконання програми передбачається привести законодавство України з питань розвитку внутрішнього ринку у відповідність із законодавством Європейського Союзу, забезпечити стабільне функціонування товарних ринків і рівновагу попиту і пропозиції на них, запобігти реалізації недоброякісної продукції, підвищити рівень правової відповідальності товаровиробників, постачальників і дистриб`юторів за якість товарів, які реалізуються на внутрішньому ринку», - цитує прес-служба Б.Данилишина.