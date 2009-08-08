Зіткнення двох ВАЗів: одна людина загинула і четверо травмовані
15:20, 08 серпня 2009Разное
995 0
Одна людина загинула і четверо постраждали в результаті зіткнення двох автомобілів на заході Криму.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій в Криму, інформація про аварію надійшла до рятувальників сьогодні о 2.18.
Автомобілі ВАЗ-21010 і ВАЗ-2107 зіткнулися при в`їзді в село Уютне.
Загинув водій «сімки», 1977 року народження. Рятувальники за допомогою гідравлічних ножиць деблокували його тіло з автомобіля.
Четверо людей доставлено до лікарні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter