Сьогодні День туркменської дині

Щодругу неділю серпня в Туркменії відзначають народне свято: День туркменської дині, - яке було встановлене за ініціативи першого президента країни в 1994 році, передає кореспондент РІА “Новости”.

Перший президент Туркменії Сапармурат Ніязов вважав, що заради такої визначної пам`ятки Туркменії як солодка, цукрова диня, можна і треба заснувати народне свято.

Святкові заходи, присвячені цьому дню, йдуть в країні вже протягом тижня. Проте головні події проходять в неділю в Ашгабаті. В усіх парках, скверах, культурних центрах, концертних майданчиках, площах міста проходять масові гуляння, святкові концерти, театралізовані вистави, де гостей свята безкоштовно частують динями і кавунами. А головними героями свята є селяни-баштанники, науковці-селекціонери.