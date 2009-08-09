Солдат застрелився холостим набоєм

У Челябінській області (РФ) солдат строкової служби застрелився холостим набоєм.

25-річний солдат під час навчань 6 серпня пішов до лісу і вистрілив собі в живіт холостим патроном з автомата Калашникова з укороченим стволом (АКСУ-74). Солдата з пошкодженнями внутрішніх органів доставили до районної лікарні, зробили операцію, але врятувати його не вдалося. До операції потерпілий був притомний, але відмовився повідомити причину своїх дій.

На думку співрозмовника агентства, солдат не збирався кінчати життя самогубством, а хотів лише поранити себе, щоб потрапити до лікарні. Проте він помилився, вибравши для виконання свого плану укорочений автомат. "Якби автомат був стандартний, то нічого б не сталося, а в такій зброї пластмасова куля згорає в повітрі, а вся енергія порохових газів пішла в живіт. Він пробив себе наскрізь", - пояснив співрозмовник.

Лента.ру