У Львові відкрилося почесне консульство Грузії (фоторепортаж)

14:44, 09 серпня 2009
Разное
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Учасники вшанували пам`ять загиблих

8 серпня 2009 р. у Львові відбулося відкриття почесного консульство Грузії. Під час відкриття консульства хвилиною мовчання вшанували загиблих у російсько-грузинському конфлікті.

Посол Грузії в Україні Григол Катамадзе

Члени УНА-УНСО слухають виступ посла Грузії в Україні Григола Катамадзе на церемонії відкриття Консульства Республіки Грузія у Львові

Почесний консул Грузії у Львові Леван Кутджаїдзе

Посол Грузії в Україні Григол Катамадзе та голова УНА Юрій Шухевич

Прибічники ВО ”Свобода” під час церемонії відкриття Консульства Республіки Грузія у Львові

Почесний консул Грузії у Львові Леван Кутджаїдзе

Фото Петра Задорожного / УНІАН

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