У Львові відкрилося почесне консульство Грузії (фоторепортаж)
14:44, 09 серпня 2009
Разное
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Учасники вшанували пам`ять загиблих
8 серпня 2009 р. у Львові відбулося відкриття почесного консульство Грузії. Під час відкриття консульства хвилиною мовчання вшанували загиблих у російсько-грузинському конфлікті.
|Посол Грузії в Україні Григол Катамадзе
|Члени УНА-УНСО слухають виступ посла Грузії на церемонії відкриття консульства Республіки Грузія у Львові
|Почесний консул Грузії у Львові під час відкриття консультва
|Посол Грузії в Україні Григол Катамадзе та голова УНА Юрій Шухевич
|Прибічники ВО ”Свобода” на церемонії відкриття
|Почесний консул Грузії у Львові Леван Кутджаїдзе
Фото Петра Задорожного / УНІАН
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