У Львові відкрилося почесне консульство Грузії (фоторепортаж)

Учасники вшанували пам`ять загиблих

8 серпня 2009 р. у Львові відбулося відкриття почесного консульство Грузії. Під час відкриття консульства хвилиною мовчання вшанували загиблих у російсько-грузинському конфлікті. Фото Петра Задорожного / УНІАН

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