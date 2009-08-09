Уряд пропонує відстрілювати диких верблюдів

Відповідно до програми, підготовленої урядом Австралії, кілька тисяч диких верблюдів, які мешкають в цій країні, можуть бути знищені. Причиною такого радикального рішення стала дуже висока народжуваність цих тварин. Відстріл буде виконаний стрільцями з вертольотів і машин, передає Associated Press.

Програма уряду викликала гострі дискусії та критику в суспільстві. Багато хто вважає її антигуманною і пропонує натомість заходи із запобігання народжуваності, наприклад, розкидати в місцях масового скупчення тварин їжі з препаратами, що викликають безпліддя.

Вперше верблюди були привезені до Австралії в 1840-х роках. Вважалося, що вони допоможуть колоністам освоїти цей континент. Відтоді верблюди повністю прижилися на новому місці, розмножилися до 1 млн. особин і вже є чималою загрозою австралійському сільському господарству та й просто поселенням. Вони толочать посіви, поїдають траву, що призначається вівцям і коровам, у пошуках води десятки і сотні верблюдів буквально наводять жах на австралійські поселення, руйнуючи водогони і споруди, в яких, на їх думку, є джерела води.

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