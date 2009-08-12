У сім'ї ростовського священика народилася 18-а дитина

У найбагатодітнішій в Ростовській області сім`ї настоятеля храмів Серафима Саровського і Святотроїцького, священика Іоанна Осяка народилася 18-а дитина, передає кореспондент РІА “Новости”.

"У нас народилася дівчинка, назвали ми її Анастасія. Дружина з дитиною ще близько двох тижнів будуть в лікарні, але вже все добре, і ми всі чекаємо їх удома", - сказав Осяк.

Він уточнив, що тепер в їх великій сім`ї десять дівчаток і вісім хлопчиків. Найстаршому - 25 років, а 17-й дитині - Ксенії - трохи більше року. Діти в сім`ї священика народжувалися майже щороку. Сам священик десята дитина в сім`ї, паніматка - п`ята.

На початку цього року президент Росії Дмитро Медведєв вручив сім`ї Осяк і ще сімом багатодітним сім`ям ордени "Батьківської слави", які присуджуються за заслуги в зміцненні інституту сім`ї та виховання дітей.