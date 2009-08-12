Міноносець Першої світової війни на дні Чорного моря (фоторепортаж)

Міноносець ”Лейтенант Зацаренний” лежить на дні Чорного моря, поблизу острова Зміїний.

Під час Першої Світової війни після вибуху на німецькій міні корабель переламався навпіл, і його носова частина миттєво затонула. Носову частину було знайдено за 2,5 кілометри на південний захід від острова Зміїний.

Об’єкт лежить на рівній ділянці дна на глибині 36 метрів. Грунт піскуватий, присутні мушлі, замулення відносно невелике. Поверхня вкрита молюсками і рослинністю. Лівий борт під тяжкістю корпусу частково втоплений в грунт.

Розлом корабля знаходиться саме між основами двох котлів у місці першої труби. Перший котел виступає з розлому.

Поряд з місцем вибуху розташовані рубка і на ній капітановий місток. Корпус рубки відокремився від палуби і лежить на дні.

Міноносець був знайдений в липні цього року.

Фото Андрія Некрасова / УНІАН