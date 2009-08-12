У шкільній їдальні стався вибух
18:20, 12 серпня 2009Разное
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Повідомлення з Сумщини
Сьогодні вночі у місті Середино-Буда Сумської області в одноповерховій будівлі їдальні загальноосвітньої школи №1 стався вибух електричного водонагрівача.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ МНС України в Сумській області, вибуховою хвилею було вибито 11 віконних рам, 2 дверей та зовнішню стіну їдальні, а також пошкоджено внутрішню перегородку.
Жертв і постраждалих немає.
На місці події працює мобільна оперативна група Головного управління МНС України в Сумській області та правоохоронні органи.
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