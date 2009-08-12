У шкільній їдальні стався вибух

Сьогодні вночі у місті Середино-Буда Сумської області в одноповерховій будівлі їдальні загальноосвітньої школи №1 стався вибух електричного водонагрівача.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ МНС України в Сумській області, вибуховою хвилею було вибито 11 віконних рам, 2 дверей та зовнішню стіну їдальні, а також пошкоджено внутрішню перегородку.

Жертв і постраждалих немає.

На місці події працює мобільна оперативна група Головного управління МНС України в Сумській області та правоохоронні органи.