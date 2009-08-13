BMW виїхав на зустрічну: двоє загиблих, четверо поранених

У селі Двірець Житомирського району Житомирської області, на 15 кілометрі автошляху Житомир - Могилів-Подільський, водій автомобіля „BMW” виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з автобусом „Setra” приватної фірми „Сорелекс-Тур” із Республіки Молдова та двома легковиками.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, унаслідок дорожньо-транспортної пригоди двоє людей загинули, ще 4 людей, із них 1 дитина, з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізовані до медичних закладів Житомира. Правоохоронними органами проводиться розслідування.

Всього за добу на території країни зареєстровані 111 автоаварій, в яких загинули 11 людей, та травмовані 142 людини.