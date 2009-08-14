У Криму нетверезий чоловік викрав самоскид для поїздки в булочну

У Керчі 35-річний п`яний місцевий житель викрав самоскид, щоб з`їздити по хліб.

«Скільки хлібобулочних виробів він збирався купити, так і залишилося загадкою, проте для доставки покупки йому знадобився 5-тонний самоскид «ЗІЛ 130», мирно припаркований на стоянці», - повідомила сьогодні прес-служба міліції Криму, не уточнюючи дату пригоди.

Викрадача затримали співробітники 1-го відділу керченської міліції й Державтоінспекції.

Наразі він дає свідчення.

«За незаконне заволодіння транспортним засобом у Кримінальному кодексі України передбачено покарання у вигляді штрафу від 302500 до 363000 гривень або позбавлення волі на строк від 3 до 5 років», - зазначили в міліції.