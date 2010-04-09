Підлеглий покаявся Черновецькому: не зміг втримати себе в руках

Начальник Головного управління житлового господарства КМДА Володимир СТОРОЖЕНКО отримав догану та суворо попереджений про недопущення у майбутньому ситуацій, подібних тій, що трапилась з журналістом телеканалу СТБ Сергієм АНДРУШКОМ.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації у зв’язку з тим, що вчора у багатьох ЗМІ з’явилась інформація щодо прикрого інциденту, що стався між В.СТОРОЖЕНКОМ та журналістом телеканалу СТБ.

Коментуючи ситуацію, В.СТОРОЖЕНКО розповів, що С.АНДРУШКО перестрів його на вулиці під час обідньої перерви та почав розпитувати, як київським чиновникам буде житися під наглядом представника Кабміну. „Коли я відмовився коментувати це питання, оператор СТБ перегородив мені шлях, а журналіст запитав, чи не боїмося ми, що нас всіх звільнять. Він поводився досить зухвало, я не зміг втримати себе в руках і вихопив у нього мікрофон, про що одразу ж пожалкував. Намагався повернути, але він не взяв”, - зауважив чиновник.

У КМДА заявляють, що В.СТОРОЖЕНКО є посадовою особою КМДА та не уповноважений давати коментарі з питань, які не входять до сфери його компетенції, але, разом з тим, зазначають, що державний службовець не має права виявляти неповагу до будь-якої людини – неважливо, журналіст це, посадова особа чи пересічний громадянин.

Як наголошується у повідомленні, Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ неодноразово наголошував, що кожен працівник Київської міської державної адміністрації, а особливо високопосадовець, повинен “чітко дотримуватись ділового та етичного кодексу та завжди виявляти стриманість і повагу до будь-яких звернень громадян – без розподілу за професійними чи іншими ознаками”.

У свою чергу, заступник глави Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН в інтерв’ю УНІАН заявила, що стривожена таким вчинком чиновника КМДА відносно журналіста.

Вона повідомила, що мала сьогодні з Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ розмову з приводу цього конфлікту й очікує від міського голови суворого реагування на негідну поведінку підлеглого.