Україна - 114-а у світі за рівнем захисту прав інтелектуальної власності

Згідно з оцінками міжнародних організацій, за рівнем захисту прав інтелектуально власності Україна посідає 114 місце із 134 країн світу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань науки і освіти Володимир ПОЛОХАЛО сьогодні у Києві під час круглого столу на тему: «Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми і шляхи їх вирішення».

«Проблеми щодо захисту прав інтелектуальної власності в Україні, недивлячись на всі зусилля, не лише залишаються, але й поглиблюються: уряд сьогодні не ставить за мету ліквідацію цих проблем, без вирішення яких не можуть бути впроваджені інноваційні технології. Україна із 134 країн світу в 2009 році в сфері захисту прав інтелектуальної власності посіла 114 місце», - сказав В.ПОЛОХАЛО, зауваживши, що в деяких регіонах нашої країни рівень випуску та реалізації контрафактної продукції за даними досліджень сягає 98%.

При цьому торік лише Сполучені Штати Америки, за словами В.ПОЛОХАЛА, виставили Україні штрафні санкції на 70 млн. дол. у вигляді заборони імпорту певних видів товарів.

«Ця проблема є на рівні національної безпеки. Що заважає для її вирішення? Тотальна корупція в цій сфері, за якою стоять конкретні люди. Правоохоронні органи, прокуратура не працюють в цій сфері, не дивлячись на всі наявні підстави та перевірки багатьох інстанцій. Це є свідчення про повний безлад, відсутність роботи в правоохоронних органах», - зазначив В.ПОЛОХАЛО.

У відповідь заступник голови Державного департаменту інтелектуальної власності України Володимир ДМИТРИШИН зауважив, що Всесвітня організація захисту інтелектуальної власності відзначила значні позитивні зміни в українському законодавстві з цього приводу.

Крім того, як зазначається в листі цієї організації, сказав В.ДМИТРИШИН, в Україні створена одна із найефективніших систем захисту прав інтелектуальної власності в Східній Європі, і вона є найкращою в СНД. Тобто, як запевнив заступник голови департаменту, «законодавство відповідає світовим вимогам». За його словами, з огляду на це Україна набула права стати членом Світової організації торгівлі.

Разом із тим В.ДМИТРИШИН погодився, що у сфері захисту прав інтелектуальної власності України, зокрема щодо захисту авторських прав, «ще є певні питання», на які навіть не можуть дати однозначної відповіді досвідчені експерти та фахівці.

Коментуючи слова В.ПОЛОХАЛА щодо тотальної корупції, В.ДМИТРИШИН сказав: «Заяви щодо корупційності всієї системи або особи - так не можна казати, тому що це поки цей факт не доведений у суді».

У свою чергу юрист Маркіян ГАЛАБАЛО зауважив, що, незважаючи на тривалість і чималу вартість судових спорів з вищезазначеного питання, вони досить успішно вирішуються в судах. В той же час юрист зауважив, що невелика кількість таких справ, які щороку знаходять остаточне логічне вирішення в суді, пов’язана із перевантаженістю роботи судів.