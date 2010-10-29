Один з кандидатів у мери пройшов перевірку на детекторі брехні (фото)

Один з кандидатів на посаду мера Сімферополя пройшов перевірку на детекторі брехні.

Тест проходив у присутності представників ЗМІ. Випробування проводив директор Кримського центру детекції брехні, експерт-поліграфолог.

Він приготував для кандидата два переліки запитань, один з яких стосувався деяких негативних аспектів особистого життя людини, які часто намагаються приховати, інший перелік запитань стосувався безпосередньо виборчої кампанії.

Тестування проводилося на поліграфі «Діана», з використанням датчиків, що фіксують зміну дихання, потовиділення, звуження кровоносних судин, руху та артеріального тиску. Прилад фіксує фізіологічні зміни, які свідомість людини не може контролювати.

Проаналізувавши результати тестування, експерт-поліграфолог повідомив, що кандидат успішно пройшов тест на поліграфі.

Фото Олексія Сувірова / УНІАН