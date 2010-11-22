За що автори Податкового кодексу не люблять пролетаріат

Коли в ефірі «Інтеру» на запитання про те, як все-таки бути з людьми, які страйкують, які кажуть, що податковий кодекс робить їх жебраками, віце-прем`єр Сергій Тігіпко відповів словами професора Преображенського: «Не люблю пролетаріат», я спочатку не повірила вухам. Але мої колеги в студії пожвавилися, назвали його контрреволюціонером, і я зрозуміла, що Тігіпко таки справді ляпнув не подумавши. Але принаймні чесно. За що ж вам його не любити, Сергію Леонідовичу? Адже вони, навіть вцілівши після аварій на шахтах, віддано голосують за владу...

Насправді Сергій Леонідович не гірший і не кращий за своїх колег з уряду. Врешті-решт, він не відмовлявся від авторства податкового кодексу. А його необережні слова спишемо на підсвідомість. От тільки сьогодні страйкує не пролетаріат, страйкують ринкові торговці. Але йому всі вони на одне обличчя. Я замислилася, чи можна принести благо народові, який зневажаєш? Чи зможеш ти служити людям, яких ти за людей не вважаєш? Пам`ятаєте слова, які необережно сказав у невимкнений мікрофон ще кандидат у президенти Віктор Януковичем після виборчого мітингу: "Не понял, почему эти дебилы так и не расходятся"...

Серед синів вітчизни, у яких мимоволі прохопилося їх ставлення до народу, Борис Колесников з його знаменитою фразою про те, що «бабця на ринку повинна бути конкурентною супермаркету Ашан». У Бориса Колесникова, ще одного непублічного батька податкового кодексу, своє складне ставлення до ринкових торговців. Пам`ятаю, коли під час невдалого інтерв`ю я спробувала вивести його на розмову про перші зароблені ним гроші, то він сказав щось про апельсини, які привозив, а потім розвернувся і пішов. За деякий час я зрозуміла: він страшенно хоче забути той час, коли сам працював продавцем.

Народові довелося вислухати ще одне зізнання - від батька російської демократії, яку він як член українського парламенту від Партії Регіонів намагається експортувати до України, Вадима Колесніченка. Той взагалі вирішив налякати мітинговців. Він передрік представникам малого бізнесу, що вони, як «гарматне м`ясо... понесуть тяжке покарання», а натхненники акцій протесту сховаються на «Корсиці та на Сицилії». Щоправда, підприємці в боргу не залишилися і попросили уточнити, хто саме поїдете на Корсику і Сицилію, пригрозивши судом. Цікаво, що Тігіпко, який разом з професором Преображенським не любить пролетаріат, апелював до журналістів, переконуючи, що ми повинні допомогти пояснити непопулярні реформи. Ми б і пояснили, якби, бачили реформи і самообмеження, незважаючи на особи. Якби непопулярні заходи поєднувалися з антикорупційними.

Насправді, я розумію Тігіпка, я теж не люблю пролетаріат, той пролетаріат, який вчора сидів у шахтах, а сьогодні, дорвавшись до влади, розпилює бюджет.

Не люблю базарних торговців і товарознавців, які сьогодні, ніби з помсти за своє базарне минуле, вбивають спрощене оподаткування. Та й комсомольців, які кидаються між Сходом і Заходом, їхніми і нашими, консерваторами і демократами, я, до речі, теж не люблю. Але мені можна: я не повинна робити їх щасливими.

Маша Міщенко