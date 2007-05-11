Фонд Фельдмана планує провезти по Україні експозицію картин Шагала

Народний депутат п`ятого скликання (фракція БЮТ) Олександр ФЕЛЬДМАН заявляє, що має намір показати в Києві та інших містах України виставку «Шагал та інші», котра зараз відкрита в Харкові, і яка організована Міжнародним доброчинним фондом «Фонд Олександра Фельдмана» в рамках проекту «Діалог культур».

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, планується також, що експозиція, присвячена культурі єврейського народу, буде представлена і за кордоном, зокрема, організатори вже одержали відповідні запрошення з Москви, Нюрнберга, Берліна, Чикаго, Єрусалима.

За словами О.ФЕЛЬДМАНА, після зарубіжного турне всі полотна, представлені приватними колекціонерами Франції, Англії, Ізраїлю і Німеччини, остаточно «пропишуться» в Україні, оскільки його Фонд вирішив викупити картини, частина яких буде дарована Національному художньому музею України, а інші - виставлені в постійній експозиції музею приватних колекцій, який буде створено в Харкові.

«Ми вже провели переговори з усіма людьми, які брали участь у створенні цієї виставки, і викуповуємо всі роботи. Одна картина Шагала вже передана в дар Харківському художньому музею, і це – не єдиний наш подарунок», - зазначив О.ФЕЛЬДМАН.

На сьогодні виставка, робота якої в Харкові продовжувалася вже двічі, налічує понад 90 живописних, графічних і скульптурних робіт. В основі експозиції – твори одного з найвідоміших художників ХХ століття Марка ШАГАЛА художників його кола: друзів і колег по «паризькій школі» Сутіна, Кислінга, Орлової, Кременя, Кикоїна, Мане-Каца, Вейнбаума, Рибака, Френкеля, Надельмана і Кольника, першого вчителя великого майстра Юрія Пена, метрів радянського авангарду Гершова і Айзенберг.

Представлені також єврейські художники, що не відносилися до власне «паризької школи» (зокрема, Сегал, Розенштейн, Штейнхардт, Мінковські, Кишиневський, Франк, Кауфман, Гутман, Кастель, Франк, Эпштейн), і художники інших національностей, які в тій чи іншій мірі використовували в своїй творчості єврейську тематику (Маковський, Васильковський, Панкевич та інші). Серед останніх надходжень – одна зі скульптурних робіт Сальвадора Далі, відома як «Менора Миру».