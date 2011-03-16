Ведмедя, який блукав околицями Луцька, прилаштували у зоопарк (відео)

Ведмедя, який блукав поблизу Луцька, усипили і переправили у Луцький зоопарк до з’ясування власника.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв`язків з громадськістю УМВС України у Волинській області.

Як повідомлялося, сьогодні зранку в одному із сіл Луцького району місцевий житель побачив, що на його подвір`ї прогулюється ведмідь. Через деякий час ведмідь попрямував до АЗС, що розташована поблизу. Чоловік одразу зателефонував на автозаправну станцію та попередив працівників. Після чого ті звернулися по допомогу до правоохоронців.

На місце події одразу прибули патрулі Державтоінспекції, які впродовж дня забезпечували безпеку дорожнього руху. Адже тварина прогулювалась не тільки городами, а й по автодорозі.

Весь цей час тварина поводила себе досить спокійно, агресії стосовно людей не виказувала. Один із сміливців наважився навіть погодувати тварину печивом з руки.