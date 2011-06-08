Москаль: відновлення постів ДАІ - дурість і імітація реформ

Народний депутат України від блоку «Наша Україна – Народна Самооборона» Геннадій МОСКАЛЬ вважає, що рішення Міністерства внутрішніх справ про відновлення діяльності ліквідованих кілька років тому стаціонарних постів Державтоінспекції суперечить Європейській конвенції про дорожній рух.

Про це йдеться у переданому УНІАН прес-службою партії "Народна самооборона" коментарі Г.МОСКАЛЯ.

“Цей крок — повернення міліції до радянського минулого", - заявив Г.МОСКАЛЬ.

За його словами, відновлення таких постів - “це дурниця й імітація реформ МВС, якою дурять населення".

На переконання депутата, “замість подібних стаціонарних постів відповідною технікою мають бути обладнані автомобілі ДАІ, щоб під час руху перевіряти, чи не знаходиться та чи інша машина в розшуку, і чи не має фальшивих номерів".

Депутат нагадав, що після закриття постів ДАІ більшість з них були розпродані чи перепрофільовані під автосервіс чи кафе, а від деяких тільки фундаменти залишились. “А тепер скрізь ставлять пластикові вікна та двері, дах вкривають металочерепицею, інколи пост виглядає краще, ніж маєток в Кончі-Заспі. Чи хтось порахував, скільки коштів МВС на це витратило?" - зазначив Г.МОСКАЛЬ.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2010 року начальник Державного департаменту ДАІ МВС України Валерій ЛОЗОВИЙ заявив, що Державтоінспекція планує відновити роботу стаціонарних постів Дорожньо-патрульної служби (ДПС), обладнавши їх сучасними стаціонарними системами «Відеоконтроль» та «Арена», за допомогою яких можна в режимі реального часу виявляти водіїв, які перевищили швидкість, позбавлені прав на керування автомобілями, а також транспортні засоби, що перебувають у розшуку.

Сьогодні, 7 червня, газета "КоммерсантЪ-Украина" повідомила, що в Україні набув чинності наказ МВС про поновлення роботи стаціонарних постів дорожньо-патрульної служби.

Згідно з наказом, до 10 червня 34 пункти ДПС у 17 областях України і Києві мають бути оснащені необхідним устаткуванням і приступити до роботи.

Зокрема, кожен пост повинен мати в своєму розпорядженні патрульний автомобіль, стаціонарну радіостанцію з гучномовцем, телефон, факс, комп`ютер з доступом до інтернет і встановленими автоматичними інформаційно-пошуковими базами ДАІ, мобільний апаратно-програмний комплекс автоматичного контролю за транспортними засобами. Крім цього, пости мають бути оснащені засобами надання першої медичної допомоги і примусової зупинки транспорту.

Видання нагадує, що стаціонарні пости ДПС вперше були ліквідовані в 2005 році за розпорядженням Президента Віктора ЮЩЕНКА. Тоді глава МВС Юрій ЛУЦЕНКО пояснив, що співробітники ДАІ не допомагають водіям, беруть хабарі, і назвав пости ДПС "пунктами машинного доїння". У 2007 році міністр внутрішніх справ Василь ЦУШКО поновив роботу стаціонарних постів, проте в 2008 році В.ЮЩЕНКО знову їх скасував.

У ДАІ головною функцією стаціонарних постів ДПС вважають практичну допомогу учасникам дорожнього руху.