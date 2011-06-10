Жарт Медведєва спровокував бурхливі «овочеві» фантазії

Сьогоднішні повідомлення в російських ЗМІ про саміт в Нижньому Новгороді Росія – ЄС навели на роздуми, які, на перший погляд, можуть здатися схожими на першоквітневий жарт, щоправда, надто вже злий.

А приводом стало те, що Росія, яка так довго намагається вступити до Світової організації торгівлі, одержала цілком обнадійливу відповідь – все може відбутися до кінця поточного року, і навіть Митний союз не стане тому перешкодою (хоча раніше він був каменем спотикання для ЄС в даному питанні). Про це заявив голова Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу на прес-конференції за підсумками саміту. Причому всі повідомлення, що передували цій заяві, торкалися овочевої проблеми. Як відомо, Росія 2 червня ввела ембарго на ввезення сільськогосподарської продукції зі всіх країн Євросоюзу через бактерію Escherichia coli, що блукає Європою, і жертвами якої стали 30 людей. Майже всі вони жили в Германії, тільки один хворий помер в Швеції після відвідин ФРН. А за даними Інституту Роберта Коха, загалом в цій західній країні зафіксовано 2648 випадків інфекції E. Coli.

Джерело зараження поки не виявлене.

Остання версія – пророщені боби.

А зараз, уявіть, що вам дуже потрібно влізти туди, куди вас категорично не пускають, знаючи, що при будь-якому розкладі перед носом завжди побачиш «радянську дулю». Як вчинити? Просто, беремо і заражаємо кілька німців інфекцією. А люди, які звикли до порядку і чистоти, й абсолютно довіряють своїм торговим точкам і санітарним службам, звичайно, стривожаться не на жарт. Галас набуде загальноєвропейського масштабу. Збитки мільярдні. При цьому гроші і амбіції у нас завжди на першому місці. Хіба може з цим порівнятися пара-трійка людських смертей? Ну не розрахували трішки дозу... Одержавши очікуваний скандал, запроваджуємо ембарго, яке Брюссель довело до істерики. Бюджет ЄС, як відомо, зараз не в тому стані, щоб компенсувати збитки сільгоспвиробникам, особливо в такому розмірі. Після кількох тижнів чищення європейського шлунку можна зустрічати на своїй території змучених карантином гостей з ЄС вже з козирями на руках. Є навіть привід пожартувати.

Саме так і зробив президент РФ Дмитро Медведєв. Відповідаючи на питання журналістів, які овочі входили в меню учасників саміту в Нижньому Новгороді, він сказав: "Так, ми їли овочі і вчора (під час неформальної вечері), і сьогодні (на робочому сніданку). У меню були помідори, причому різні. Звідки – не знаю, але поживемо-побачимо".

А, як кажуть, Бог учасникам переговорів послав, за словами прес-секретаря президента РФ, на неформальну вечерю – на вибір м`ясо або чорну тріску, а також салат з камчатського краба, на робочий сніданок – салат з п`яти видів помідорів.

Вже не знаю, що конкретно їв кожний з членів європейської делегації, але підсумок наочний – пустимо туди, куди хотіли, а ви нам відкрийте кордони. Добре, кажемо, відкриємо, але тільки частково. Почекаємо, коли для остаточного рішення дозрієте. І флеш в ЗМІ – Росія дозволить ввезення окремих овочів з конкретних країн ЄС.

Звичайно, бурхлива фантазія. Але її можна розвинути.

Ситуація на Близькому Сході, а саме в цьому регіоні розташовані лідери світового нафтового ринку, трясе світ вже не один місяць. Ціни на чорне золото зростають, і кінця поки не видно. Та і як же не спровокувати такий підйом після тривалого падіння на тлі кризи? Адже саме нафта штовхає ціну газу вгору. А у нас нові трубопроводи, їх же потрібно відбити. Та і царський трон не за горами. Митний союз відбувся, зараз Білорусь дотиснемо до кінця, а слідом і Україна потрапить в м`ясорубку. Її і так попередили, що газ їй обійдеться до кінця року в 500 доларів за тисячу кубів. Хай подумає добряче, чи потрібно впиратися і не погоджуватися на «дружню співпрацю». А часу у неї дуже мало, адже ми вже все підрахували, і руки сверблять від нетерплячки надіти імперську корону.

Звучить як жарт. Але, як відомо, в кожному жарті тільки частка жарту.

Нана Чорна