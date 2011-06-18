Пошук загиблих на Першій лінії оборони Києва 1941 р. (фото)

У районі селища Віта-Поштова відбувся прес-тур "Перша лінія оборони Києва. Пояс Слави. Невідомі факти відомих подій". Прес-тур був проведений в рамках підготовки І Всеукраїнського з’їзду пошукових організацій України, який відбудеться у Києві 18 червня 2011 р.

На з’їзді очікується присутність понад 130 членів громадських пошукових організацій з 22 областей України, які об’єдналися та створили Всеукраїнське Громадське об’єднання "Союз "Народна пам’ять".

Як зазначив голова оргкомітету з`їзду Ярослав Жилкін, мета цього заходу - показати, як нині працюють офіційні пошукові організації України, та розповісти, для чого вони вирішили об’єднатися.

"Пошуковці сьогодні працюють без жодної допомоги з боку держави. Пошук останків загиблих воїнів, реставрація оборонних об`єктів ведеться виключно власним коштом ентузіастів. На нашу думку, участь держави у цьому явно недостатня.

Ми вирішили створити Всеукраїнське громадське об’єднання, щоб вивести свою діяльність на якісно новий рівень, налагодити співпрацю з державними органами, зокрема - проводити патріотично-виховну роботу серед молоді, впливати на зміни в пошуковому законодавстві, ініціювати прийняття державних та регіональних програм з охорони історико-культурної спадщини та брати безпосередню участь у їх реалізації. Зберегти пам’ять про минулу війну - це наш моральний обов’язок перед загиблими та перед власними дітьми", - заявляє він.

Члени ВГО "Союз "Народна пам’ять" також наголосили, що донедавна об’єкти Київського укріпрайону були поховані під землею, занедбані та нікому не відомі.

Головні нещодавно відновлені об’єкти - це дот № 181, який був підірваний під час війни та в 1970-ті рр. перетворений на меморіал, дот № 180, який був відреставрований членами пошукових загонів "Цитадель" та "Патріот" протягом 2010-2011 рр. за сприяння і допомоги селищної ради с. Віта-Поштова, дот №204 (командний пункт комбата Кипоренка І.Є.) та найбільш відомий об’єкт Київського укріпрайону - дот № 205, який під час війни отримав неофіційну назву "Мала фортеця". Він розташований усередині пагорба та має 375 м підземних ходів і 5 бойових оголовків на 6 станкових кулеметів по периметру пагорба.

Офіційне відкриття всього комплексу заплановано на першу декаду вересня 2011 р.

Фото Володимира Гонтара / УНІАН